Alluvione tre anni dopo, Legacoop Romagna: “Come liquidazione dei danni siamo solo a metà del percorso”

A tre anni dall’alluvione, Legacoop Romagna in una nota tiene acceso il riflettore sul tema più delicato: “Vogliamo riconoscere il deciso cambio di passo impresso dalla Struttura Commissariale guidata dall’ingegner Fabrizio Curcio. Rispetto alla precedente gestione, abbiamo assistito a un metodo fatto di grande pragmatismo e ammirevole disponibilità all’ascolto. Questo ha permesso di accelerare i tempi e raddoppiare i decreti di erogazione. In 15 mesi ne sono stati emessi circa 4.000, il doppio di quanto avvenuto sotto il generale Figliuolo. Non sono cambiate solo le cifre, anche l’approccio è importante. Oggi registriamo, oltre a una innegabile competenza tecnica, anche un diverso modo di affrontare i problemi, sicuramente più vicino al territorio. Tuttavia, ce lo dicono le liquidazioni dei danni ottenute, siamo solo a metà del percorso e non possiamo non ribadire le posizioni e le criticità che i cooperatori hanno già espresso con forza in questi anni. Digitalizzare un processo non garantisce minore burocrazia: con la Piattaforma Sfinge è successo proprio questo, tanto che solo il 10% dei potenziali richiedenti (70mila privati e 16mila aziende) sono riusciti a completare la procedura”.