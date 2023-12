Alluvione in Romagna, Movimento 5 Stelle: “Un milione di euro per Forlì, Faenza, Cesena e Bologna dal taglio degli stipendi dei parlamentari”

“Il Movimento 5 Stelle annuncia la scelta di destinare un milione di euro alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna. Sono soldi che arrivano dal taglio dei nostri stipendi per la comunità. Risorse per aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna e per lenire le ferite del territorio”. Lo annunciano in una nota i i coordinatori regionali pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

“È un piccolo ma concreto segno che avremmo voluto vedere replicato anche dalle altre forze politiche che invece hanno preferito gettare nel fango dell’alluvione slogan e smania di visibilità ma pochi veri aiuti. A partire dal governo Meloni, specializzato in molte promesse, pochi fatti ed inaccettabili ritardi. Per destinare le nostre risorse abbiamo atteso che si definissero i danni e le tipologie di non intervento previste dal Governo, per individuare delle iniziative e/o progetti da finanziare”.