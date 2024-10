Alluvione in Romagna, Figliuolo: “Rimborsi a quota 50 milioni di euro e procedure accelerate”

“Per famiglie e imprese emiliano-romagnole colpite dall’alluvione del maggio 2023, la quota di rimborsi ha raggiunto quota 50,5 milioni di euro, di cui 35,8 milioni per le prime e 14,7 per le seconde. Delle 2.376 domande ricevute, 1.510 sono state concluse con esito positivo pari al 64%, mentre 866 sono in fase di istruttoria. E intanto, con le ordinanze 11 e 14 sono arrivate “importanti novità, volte a ridurre i tempi di attesa e a snellire gli iter burocratici”. Una delle più rilevanti, annuncia la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo è “l’erogazione anticipata del 50% del contributo riconosciuto, con la sola presentazione della perizia tecnica, senza dover attendere la presentazione delle fatture. È la prima volta in assoluto che in caso di rimborsi da calamità viene concessa tale possibilità”, si sottolinea.

In questo modo, rimarca la struttura commissariale, le famiglie e alle attività produttive possono avviare più rapidamente le procedure di ripristino dei danni subiti. Per le attività produttive (ordinanza 14), si prevede il rimborso completo delle spese sostenute per interventi già eseguiti, indipendentemente dall’importo; l’estensione del contributo anche a pertinenze e recinzioni aziendali; la possibilità per le imprese agricole di reimpiantare colture diverse da quelle precedenti, purché di pari valore; unitamente a maggiori agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica, in linea con le norme europee. Per le famiglie (ordinanza 11) si prevede l’ampliamento della platea dei beneficiari, includendo le persone fisiche, indipendentemente dall’uso dell’immobile; l’estensione dei contributi ai promissari acquirenti ed eredi degli immobili colpiti; l’introduzione di modalità più flessibili per presentare le domande, con un’estensione del termine per ripresentare richieste in caso di rigetto (da 30 a 60 giorni).