Alluvione in Romagna, ecco l’ordinanza che estende i sostegni anche per le calamità del 2024

Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia-Romagna nell’autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate. È quanto stabilisce l’ordinanza commissariale n. 55, che estende il perimetro degli interventi, semplifica la documentazione tecnica richiesta e aggiorna i costi parametrici per ettaro, calcolati sui prezzari 2024, per il ripristino funzionale dei terreni della Superficie agricola utilizzata (Sau).