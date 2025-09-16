Alluvione in Romagna, De Pascale: “Da gennaio c’è stato un cambio di passo”

“Non siamo stati soddisfatti di come gli eventi alluvionali sono stati affrontati, dai cittadini alla politica il sentimento è diffuso. Ma da gennaio abbiamo deciso di lavorare tutti insieme per cambiare passo”.

Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, tracciando il bilancio a un anno dall’alluvione del 2024 insieme alla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. De Pascale ha ricordato i fronti aperti: indennizzi semplificati, delocalizzazioni, manutenzione potenziata con risorse raddoppiate e nuove assunzioni tecniche. “Abbiamo ottenuto un miliardo dal governo per opere di riduzione del rischio, un fatto nuovo e non scontato - ha aggiunto -. I tempi previsti sono lunghi, ma li vogliamo accelerare: entro fine anno presenteremo il piano da 500 milioni, anticipando le risorse dal 2026”.