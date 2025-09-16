Alluvione in Romagna, De Pascale: “Da gennaio c’è stato un cambio di passo”

Ravenna
  • 16 settembre 2025
A sinistra il presidente della Regione Michele De Pascale durante un sopralluogo nel territorio ravennate nel settembre 2024
“Non siamo stati soddisfatti di come gli eventi alluvionali sono stati affrontati, dai cittadini alla politica il sentimento è diffuso. Ma da gennaio abbiamo deciso di lavorare tutti insieme per cambiare passo”.

Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, tracciando il bilancio a un anno dall’alluvione del 2024 insieme alla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. De Pascale ha ricordato i fronti aperti: indennizzi semplificati, delocalizzazioni, manutenzione potenziata con risorse raddoppiate e nuove assunzioni tecniche. “Abbiamo ottenuto un miliardo dal governo per opere di riduzione del rischio, un fatto nuovo e non scontato - ha aggiunto -. I tempi previsti sono lunghi, ma li vogliamo accelerare: entro fine anno presenteremo il piano da 500 milioni, anticipando le risorse dal 2026”.

