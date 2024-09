Alluvione in Romagna, chiusa la falla sul fiume Senio, si lavora a Traversara di Bagnacavallo

Conclusi gli interventi di chiusura sull’Idice e sul Senio. La conferma arriva dalla Regione che spiega come stiano proseguendo senza sosta i lavori di messa in sicurezza a Traversara di Bagnacavallo. Dimezzati gli sfollati: 1.266 di cui 140 quelli ospitati in palestre e palazzetti, gli altri in assistenza autonoma. In mattinata il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta dello stato d’emergenza, deliberando un primo stanziamento di 20 milioni. Sopralluogo della presidente Priolo nel pomeriggio sull’Appennino romagnolo: “Lavoriamo senza perdere un’ora insieme ai sindaci e alle comunità colpite, priorità assoluta l’assistenza alla popolazione. Finita questa prima fase, la ricognizione delle somme urgenze e a seguire la conta dei danni”.