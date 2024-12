Alluvione, il saluto di Figliuolo: “Chi mi succederà valorizzi i nostri sforzi”

“Quanto è stato fatto rappresenta solo una tappa di un cammino che dovrà essere portato avanti da chi mi succederà, valorizzando l’esperienza maturata e lo sforzo profuso dalla Struttura commissariale”. Il mandato del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione per Emilia-Romagna, Toscana e Marche è arrivato alle battute finali. Ultimo giorno il 31 dicembre, martedì prossimo, dopo un lavoro (suo e della Struttura commissariale che ha diretto) durato 18 mesi: un arco di tempo in cui c’è stato un “impegno costante” per “rispondere a una devastante alluvione”.

Durante il suo incarico, Figliuolo ha coordinato le operazioni di ricognizione e attuazione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per le più urgenti necessità delle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio del 2023. E dunque, ecco che oggi che Figliuolo vuol tracciare e condividire un bilancio di quanto fatto, precisando appunto che questo percorso è stato una “tappa” e si deve proseguire in questo solco. Ma di fatto le basi sono state messe con il lavoro del commissario e della sua Struttura. Si ricorda infatti che “dopo le prime misure adottate per la gestione dell’emergenza, è stato elaborato un piano in collaborazione con il Governo, le Regioni, i Comuni, gli enti e le realtà locali”. Questo piano ha previsto “non soltanto interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture, ma anche rimborsi per i danni subiti da famiglie e imprese, oltre a un supporto diretto per enti locali e soggetti attuatori”.