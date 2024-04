Alluvione, Figliuolo conferma: “Primi ristori alle famiglie entro aprile” VIDEO

“I primi ristori arriveranno entro aprile. La settimana prossima sarò ancora più preciso, ma intanto posso confermarlo. In questo momento abbiamo 1.900 accessi, di persone che sono entrate e hanno messo documenti” nella piattaforma regionale Sfinge. Di queste pratiche, “550 sono state assunte a protocollo dai Comuni e sono in valutazione. La metà di queste 550 sta arrivando sulla mia scrivania”. Così il commissario alla ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Francesco Paolo Figliuolo, oggi ricevendo il premio di accademico onorario dall’Accademia nazionale di agricoltura, che nella sala Stabat Mater di Bologna celebra l’avvio del suo 217esimo anno accademico. Sui soldi per i ristori ai cittadini, rimarca il generale, “ci sono 630 milioni di euro a disposizione più 700 milioni legati al credito d’imposta, con il decreto che vedrà la luce nei prossimi giorni. Ci sono ulteriori risorse in afflusso, legate ai crediti d’imposta agevolati concessi alle aziende energivore l’anno scorso. Esistono risparmi abbastanza consistenti, in questo caso, che affluiranno nel conto corrente di contabilità speciale del commissario. Ci sarà un passaggio in commissione Finanze la settimana prossima: tra questi fondi, 66 milioni andranno alla Toscana per la recente alluvione del novembre scorso”, aggiunge Figliuolo.