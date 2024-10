Alluvione e i documenti di Figliuolo, De Pascale: “Ugolini ha detto la verità ai comitati o ai giornali?” VIDEO

Prosegue il botta a risposta a distanza tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini sulle carte dell’alluvione che la candidata sostenuta dal centrodestra dice di aver ricevuto dalla struttura commissariale. “Documenti disponibili online”, ha ribadito questa mattina Ugolini. Così De Pascale: “Credo che si sia capito che ho un tratto di dibattito politico che rifugge le polemiche e le strumentalizzazioni. Non attacco i miei avversari. È chiaro che fra ciò che c’è scritto su quel documento e quello che ha dichiarato Ugolini ci sono le differenze profonde: si tratta di capire se ha detto la verità ai comitati degli alluvionati o ha detto la verità sui giornali”, incalza de Pascale. “Sono due cose diverse: secondo il resoconto giornalistico in quel documento c’era scritto che lei aveva detto di aver incontrato la struttura commissariale di aver avuto una serie di documenti, che era disponibile a dare ai i comitati, che, quindi, presumibilmente non erano quelli reperibili online perché quelli comitati ce li hanno già. Poi ha rettificato dicendo che sono stati scaricati su Internet: una delle due è vera e una delle due no”, afferma il sindaco di Ravenna.