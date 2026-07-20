Alluvione del 2024: dall’Unione Europea 500 milioni per gli agricoltori dell’Emilia-Romagna

Ravenna
  • 20 luglio 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori colpiti dalle inondazioni e dalle frane verificatesi nel settembre 2024 nella regione Emilia-Romagna.

Il regime compenserà le aziende per i danni subiti e sosterrà gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo agricolo. Il programma, spiega l’esecutivo Ue, è aperto alle imprese di tutte le dimensioni, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli.

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