Alluvione a Ravenna: contributi per auto, furgoni e moto, stanziati 800mila euro, come presentare la domanda

Nuovi fondi per la ripartenza post alluvione. A ulteriore sostegno dei cittadini colpiti dall’alluvione 2023, il Comune di Ravenna ha stanziato 800mila euro , provenienti dalla raccolta fondi “Un aiuto per Ravenna”, quale contributo all’acquisto di automobili, furgoni (precisamente veicoli M1 o N1), ciclomotori e motocicli in sostituzione di analoghi mezzi danneggiati dagli allagamenti dovuti agli eventi atmosferici del 16 maggio 2023.

La delibera con la quale si è provveduto a tale stanziamento è stata approvata dalla giunta comunale nella seduta di martedì 28 gennaio. Le domande si possono presentare da oggi, venerdì 31 gennaio, alle 12.30 di lunedì 3 marzo. Il bando è scaricabile dal seguente link: https://www.comune.ra.it/bandi/misura-di-aiuto-a-favore-dei-proprietari-dei-veicoli-danneggiati-a-seguito-dellevento-alluvionale-del-16-maggio-2023

I contributi saranno erogati in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

“Si tratta – dichiara il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia – di un’ulteriore misura tra quelle che come Comune abbiamo potuto mettere in campo fin da subito dopo l’alluvione grazie alla straordinaria generosità della comunità ravennate e che si sono rivelate essenziali per venire incontro alle difficoltà delle famiglie. Dei quasi 8 milioni di euro del fondo donazioni, circa 5 milioni e 800 mila sono già stati distribuiti o sono in distribuzione. Rimangono a disposizione 2 milioni e 177 mila euro che saranno impiegati, tra l’altro, per questo bando auto e per una ulteriore quarta tranche di aiuti relativa ai beni mobili e immobili”.

Il contributo sarà riconosciuto ai cittadini residenti, proprietari di veicoli danneggiati, che li abbiano sostituiti attraverso la radiazione dal Pubblico registro automobilistico o la vendita a un concessionario, a un rivenditore o a un privato oppure che si impegnino all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello danneggiato, da formalizzare a seguito di comunicazione di ammissione al contributo. È ammessa la presentazione di richieste di contributo per un massimo di due veicoli da parte del medesimo soggetto beneficiario o nucleo familiare.