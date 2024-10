“Alloggi Erp agli alluvionati dell’Emilia-Romagna”: c’è l’ordinanza della Regione

Come già in occasione dell’alluvione di maggio 2023, anche per quella del settembre scorso le persone che sono state evacuate dalle proprie abitazioni potranno avere un alloggio Erp in via temporanea (o anche definitiva, se ne hanno i requisiti) in deroga alle attuali graduatorie.

La presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha firmato l’ordinanza lunedì scorso, 30 settembre. Il provvedimento, si legge nello stesso atto, è circoscritto ai Comuni interessati dallo stato di emergenza relativo all’ondata di maltempo del 17-19 settembre scorsi. “In ragione dell’entità dei nuclei fuoriusciti dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali, e contemperando anche le necessità di emergenza abitativa non determinate dagli eventi stessi”, si specifica nell’ordinanza, i Comuni potranno “provvedere ad assegnare gli alloggi Erp che si rendono disponibili, anche in deroga alle relative graduatorie, ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali”. Sono previsti però alcuni criteri di priorità, come il fatto di essere già assegnatari di alloggio pubblico o di essere già in graduatoria. Subito dopo vengono poi i cittadini “individuati dai servizi sociali del Comune, aventi i requisiti reddituali per l’accesso all’Erp”, a cui fanno seguito tutti gli altri cittadini sempre indicati dai servizi sociali. L’assegnazione dell’alloggio sarà temporanea per un massimo di sei mesi, “eventualmente rinnovabile una sola volta”. Per chi è invece già inquilino Acer, o è “collocato in posizione utile” nelle graduatorie, l’assegnazione può essere anche definitiva