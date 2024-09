Allerta meteo per vento sull’Appennino romagnolo

BOLOGNA. E’ di nuovo allerta arancione per il maltempo in Emilia-Romagna. Questa volta l’osservato speciale è l’Appennino emiliano, da Piacenza a Modena, a causa del possibile vento forte. Allerta gialla, invece, per le zone collinari. Per tutta la giornata di domani, giovedì 26 settembre, infatti, stando al bollettino della Protezione civile, sono previsti venti di burrasca forte, con una intensità tra i 74 e gli 88 chilometri orari, sulle cime appenniniche centro-occidentali. Sulle zone collinari degli Appennini centro-occidentali e a quote più elevate sugli Appennini orientali (cioè sulla Romagna), invece, sono previsti venti di burrasca moderata tra i 62 e i 74 chilometri orari. E’ prevista inoltre la possibilità di temporali sui rilievi centro-occidentali, localmente anche di forte intensità. Nelle zone di pianura e lungo la costa, invece, non sono previste allerte (colore verde). Nella bassa tra Bologna, Ferrara e Ravenna, però, «permangono le difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua nei giorni precedenti che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica».