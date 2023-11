Allerta meteo per la Romagna: fiumi in piena, raffiche di vento, mareggiate ed erosione

Allerta gialla per piene dei fiumi e dei corsi minori, vento e mareggiate nelle province di Rimini, Ravenne e Forlì-Cesena. L’allerta meteo è stata diramata per la giornata di domani, mercoledì 22 novembre. Si prevedono precipitazioni moderate lungo i rilievi e fascia collinare del settore orientale, persistenti sulla Romagna in particolare sul riminese, in esaurimento dal pomeriggio. Le precipitazioni possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 sul settore orientale della regione. Si prevede inoltre un rinforzo della ventilazione proveniente da est con raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera e il crinale appenninico. Il mare risulterà molto mosso o agitato e sottocosta determinerà possibili fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.