Allerta meteo di mercoledì, Bassa Romagna: «Possibili nuovi incrementi nei bacini già interessati dalle piene»

LUGO. «Per la giornata di mercoledì 23 ottobre si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni previste potranno generare nuovi incrementi nei bacini del settore centrale della Regione già interessati dalle piene precedenti». Lo comunica in una nota l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si raccomanda di prestare attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere aggiornamenti in caso di necessità (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune). L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti. In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.