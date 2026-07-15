Allerta meteo per temporali in Romagna, venti a 100 km/h, alberi caduti sulla Romea

Intenso peggioramento in arrivo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio 2026. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per temporali e gialla per il vento. Previsto il passaggio di un nucleo perturbato che, alimentato dal gran caldo accumulato negli ultimi giorni, potrebbe dar luogo a precipitazioni importanti e a forti raffiche di vento. A Cervia attivato il Centro operativo comunale, in costante contatto con la Regione e la Prefettura di Ravenna, ed è attivo il monitoraggio del territorio. Il Sindaco, in via precauzionale e per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura degli impianti sportivi all’aperto, le pinete, i parchi e i giardini, vietando l’accesso su moli e pontili, annullati mercatini ed eventi serali. Segnalate raffiche di vento oltre i 100 km/h. Tantissime fulminazioni, segnalati alberi caduti sulla Romea. In centro a Ravenna divelto un gioco per bambini caduto da un palazzo in una via pedonale. Zadina di Cesenatico colpita in modo pesante da forti raffiche di vento con diversi alberi caduti