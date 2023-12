Allenatrice di volley morta a Bagnacavallo. La cugina difende il marito: «Persona per bene». I vicini sentiti su eventuali liti dagli inquirenti

«Sono devastata, sto crollando». Così Antonella Bolognesi, cugina di Paola Bolognesi, sta vivendo le ultime ore, da quando cioè la salma della parente 61enne è stata trasferita da Bagnacavallo alla camera mortuaria di Lugo per l’autopsia. «Non mi risulta che tra Paola e suo marito ci fossero problemi di coppia». Miguel Soto Romero, lo descrive come «una persona per bene» con la quale i rapporti sono più che buoni: «Perché non dovremmo esserlo, lui è gentile, si comporta bene con lo zio (il padre di Paola, ndr)». Ammette però di non avere mai approfondito il tenore della relazione vissuta all’interno della casa. «Non vivevano separati in casa, quelle sono chiacchiere. Dormiva nel divano perché aveva la febbre. E’ stato lui a chiamare il 112 come bisogna fare in questi casi».

Proprio ora che la cugina non c’è più, si è prodigata a prendersi cura dell’anziano. Per occuparsene Paola aveva preso l’aspettativa da circa un paio di anni, dedicandosi con amore alla gestione delle difficili condizioni di salute dovute all’età avanzata.

C’era anche lei, domenica mattina, quando la salma della cugina è stata portata via. Ma «ho preferito non vederla, non ce la facevo», aggiunge senza perdere la speranza che, per quanto dolorosa, la morte della cugina sia da ricondurre a cause naturali. E conclude prima di congedarci, «rispettate il nostro dolore».

I vicini

Una casa indipendente a due passi dal centro, nella zona della Pieve. Paola viveva qui da tempo insieme al padre. Lei al primo piano, l’anziano genitore al piano terra. Nel corsello che dal giardino porta a via Pieve Masiera 14 si vedono le due auto in uso ai due coniugi. I vicini sono stati sentiti dagli inquirenti in queste ore. Un paio almeno, quelli convocati a riferire degli ultimi movimenti della 61enne e di eventuali tensioni trapelate dalle mura domestiche. Tra loro c’è chi non ha negato di avere colto qualche problema nel rapporto di coppia. Ma nulla che lasciasse presagire ad altro. Una situazione che sembra emergere anche dalle testimonianze di alcune amicizie legate all’ambiente della pallavolo, con le quali la 61enne pare avesse confidato che la relazione con il marito era ormai giunta al capolinea.