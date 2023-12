La Procura di Ravenna che ha annullato il funerale di Paola Bolognesi previsto per oggi, ha indagato a piede libero Miguel Soto Romero, il marito della 61enne allenatrice di pallavolo trovata senza vita nella sua abitazione di Bagnacavallo la vigilia di Natale. L’uomo è stato sentito a lungo dai carabinieri e dal sostituto procuratore Raffaele Belvederi. Oltre all’autopsia, in programma domani, sono stati sequestrati i cellulari della donna e del marito, così come le automobili.