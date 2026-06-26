Allarme caldo, in Bassa Romagna attesi 39 gradi per sabato 27 giugno. I consigli e i soggetti a rischio

RAVENNA. Fine settimana all’insegna del gran caldo con temperature che potranno raggiungere i 39 gradi. In Romagna la zona più a rischio è la Bassa Romagna. Per questo motivo l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha diffuso un comunicato in cui avvisa i cittadini. «Per sabato 27 giugno», si legge, «sono previste condizioni di disagio bioclimatico diffuse in pianura a causa della persistenza di temperature massime elevate, con picchi fino a 39 gradi. La Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna invita la cittadinanza ad adottare alcune semplici misure per contrastare gli effetti negativi del caldo sulla salute: bere molta acqua e bevande fresche durante il giorno, anche se non si ha sete (evitare bevande alcoliche e zuccherate); limitare l’esposizione al sole ed evitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata (tra le 10 e le 18); se si deve uscire indossare un cappello a tesa larga, occhiali da sole e abiti leggeri di colore chiaro; utilizzare una crema solare con un fattore di protezione alto (Spf 30 o superiore) e applicarla frequentemente, soprattutto dopo aver sudato o essersi immersi nell’acqua; mangiare cibi leggeri, preferire frutta, verdura e cibi freschi. Non lasciare mai nell’abitacolo dei veicoli bambini, persone fragili, anziani e animali, neanche per brevi periodi».

L’Union ricorda che In particolare è necessario prestare attenzione ai gruppi a rischio: anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche e donne incinte sono particolarmente vulnerabili al caldo: «Assicurarsi che queste persone non vengano lasciate sole in casa. Se si avvertono sintomi di colpo di calore (febbre alta, confusione, pelle secca e calda, mancanza di sudore), chiamare il 118. Per maggiori informazioni su come comportarsi durante le ondate di calore, visitare il sito www.auslromagna.it/servizi/ondate-di-calore e www.arpae.it/it/temi-ambientali/rischio-calore. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze. In via sperimentale è ora possibile iscriversi anche all’apposito canale Whatsapp: www.whatsapp.com/channel/0029Va8y5jS1SWsrOXJqS93h (le comunicazioni sui due canali sono le medesime).

In caso di necessità è attivo tutti i giorni dalle 7 all’1 il numero 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna».