All’Hana-Bi si celebra l’hardcore italiano con Rumore e Biglia, poi il live degli Stormo

Una serata che unisce memoria, identità e rumore, quella in programma venerdì 8 agosto all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, dove Rumore – storica rivista musicale – e Biglia - Bottega di Cultura tornano per presentare il numero estivo di RUMORE 100, interamente dedicato alla scena hardcore punk italiana degli anni ’80.

L’evento si articola in due momenti: un talk alle ore 21 con alcuni protagonisti di quell’epoca infuocata e, a seguire, il live degli Stormo, tra le band più potenti della nuova scena post-hardcore europea.

Sul palco del talk saliranno Rossano Lo Mele, direttore di Rumore, Roberto “Tax” Farano, chitarrista dei Negazione (vera icona dell’hardcore torinese), e Lele Gianstefani, storico fanzinaro e membro degli archivi Rabid Duck. Sarà un’occasione per ripercorrere la cultura underground di quegli anni: l’etica DIY, i concerti nei centri sociali, i viaggi, le lotte politiche, il linguaggio musicale come forma di resistenza.

Alle 22, spazio al live: gli Stormo, nati nel 2007 a Belluno, porteranno in scena il loro suono feroce e stratificato, tra screamo, post-metal e radici hardcore. La band, che canta in italiano e ha già suonato in più di 400 date tra Europa e UK, si distingue per un’espressività viscerale e una presenza scenica senza compromessi.