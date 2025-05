All’Hana-Bi dai falò punk di Brucherò nei Pascoli al folk cosmico di Six Organs of Admittance

Weekend lungo all’Hana-Bi di Marina di Ravenna: dai falò punk di Brucherò nei Pascoli al folk cosmico di Six Organs of Admittance, da sabato 24 a lunedì 26 maggio. Il palco (e la sabbia) dello stabilimento balneare ospiteranno già sabato, alle 21 Brucherò nei Pascoli. Il duo romagnolo formato da Davide e Stefano, benedetto dall’“Hardcore It-Pop”, arriva con Palo, esordio licenziato da Woodworm che ha già strappato consensi a Rolling Stone. Collage punk, ritornelli corrosivi e liriche affilate contro le storture sociali: sul palco dell’Hana-Bi porteranno “Ghicci Ghicci” (finalista ai Videoclip Italia Awards) e l’ibrido elettronico di NOLOTOV, EP creato con Crookers. Aspettatevi pogo, ironia e qualche colpo di teatro DIY.

Domenica 25 maggio, dalle ore 16 – Sunset Edition, con i dj set di VENERA + Party Marty. Il sabba domenicale dell’Hana-Bi si tinge di afro-ritmi e bassi tellurici. Debutta VENERA, selecta che mescola baile funk, UK garage, amapiano, Gqom, afrobeat e R&B in un flusso ad alto tasso di connessione corporea. In apertura torna il resident Party Marty, maestro delle onde sonore pre-serali: impossible not to dance. La console sarà piazzata direttamente sulla sabbia per un tramonto da cartolina – smartphone e stories obbligatori. In caso di pioggia si migra all’interno, ma l’energia resta invariata.

Infine lunedì 26 maggio, alle ore 18 si chiude con la magia di Ben Chasny. L’icona del folk psichedelico americano riappare in Riviera dopo anni di assenza portando con sé Time is Glass, disco concepito in solitudine tra le sequoie della Humboldt County. Arpeggi finger-style che si dissolvono in distorsioni liquide, minimalismo meditativo e improvvisazioni visionarie: brani come “The Mission” e “Hephaestus” trasformano il tempo in spazio e invitano a un ascolto profondo, quasi rituale. Un’occasione preziosa – e forse irripetibile – per sintonizzarsi sulle vibrazioni sottili di uno dei progetti più influenti degli ultimi vent’anni.