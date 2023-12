Alfonsine, incidente: esce dalla casa di riposo per festeggiare il Natale in famiglia, centenaria ferita dopo che l’auto finisce nel fosso

Incidente in via Stroppata ad Alfonsine. Nel tardo pomeriggio di oggi, una Opel Mokka è finita fuori strada mentre procedeva da Fusignano in direzione Alfonsine, finendo in un fosso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno dovuto fronteggiare una situazione piuttosto delicata. Illeso il 50enne alla guida, ma nell’abitacolo c’erano anche il padre del conducente di 87 anni e la suocera centenaria, una signora abitualmente ospite di una casa di riposo che doveva godersi il Natale in famiglia. I due anziani sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena e ovviamente preoccupano soprattutto le condizioni della signora di 100 anni. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna, i Vigili del Fuoco di Lugo e due ambulanze del 118.