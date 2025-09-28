Alfonsine, in un’ora cade la pioggia di un intero mese: «Mare ancora molto caldo»

ALFONSINE. La pioggia di un mese concentrata in una sola ora. Ecco quanto successo ieri nella zona di Alfonsine, in particolare a Fiumazzo dove la stazione pluviometrica ha registrato 67,1 mm in un’ora. A rendere nota la notizia il meteorologo Pierluigi Randi che sul suo profilo Facebook spiega anche che «in questa località nell’intero mese di settembre dovrebbero cadere 67,2 mm di pioggia (clima 1991-2020)».

«Ma non è tutto», prosegue il presidente AMPRO, «considerando i massimi di precipitazione oraria, il suddetto accumulo è il più elevato dal 1961, superando i 48,2 mm del primo settembre 2018. Lo scorso anno si ebbero 60,8 mm in 1 ora a Bagnacavallo (16 maggio); 61,2 mm a Lugo (15 maggio); 90 mm a S. Alberto (RA, 5 settembre), e ovviamente in tutte queste località si segnalarono diffusi allagamenti urbani, poiché simili quantitativi di pioggia in brevissimo tempo non li possiamo reggere. Per quelle località sono tutte le cumulate orarie più consistenti delle rispettive serie storiche, occorse in soli due anni. Stessa cosa vale per il forlivese, con altri eventi simili sia nel 2024 che nel 2025. Oggi aggiungiamo questa. È il risultato di 21 giorni di settembre di tenore “ferragostano” con un mare ancora molto caldo (...l’alimentazione al QLCS di aria particolarmente ricca di vapore acque è arrivata, nei bassi strati, da Est, ovvero dal mare Adriatico)».

Ieri il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha messo in allerta la popolazione: «La Polizia locale ha messo in sicurezza le strade maggiormente coinvolte ma si invita a prestare la massima attenzione, perlustrazioni e verifiche sono comunque ancora in corso... Piogge di questa intensità non consentono un regolare deflusso delle reti fognarie che, se pur pulite, sono dimensionate per gestire quantitativi d’acqua inferiori rispetto a quelli ben più consistenti che stanno caratterizzando questo periodo. Il fatto che, una volta esaurito il picco del fenomeno, l’acqua defluisca rapidamente e non ristagni è particolarmente indicativo. Sono state comunque segnalate alcune situazioni puntuali più critiche evidenziate da alcuni cittadini e nelle perlustrazioni effettuate in queste ore. Ulteriori piogge, ma in quantitativi più modesti, sono previste nelle prossime ore: in caso di necessità è attivo il numero di emergenza 800 072 525».