Al Solco di Ravenna 21 posti per il servizio civile

Il Consorzio Solco Ravenna, insieme alle sue cooperative associate e a Confcooperative Romagna, mette a disposizione dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni 21 posti di Servizio Civile Universale. I volontari e le volontarie potranno fare esperienza negli ambiti dell'animazione per i bambini delle scuole, dell'assistenza alle persone anziane e disabili e dell'agricoltura sociale. Il termine per presentare la candidatura è fissato per il 15 febbraio alle 14 (info su bit.ly/bando_volontari_2023 4 - tel. 0544 37171 - mail righi.s@confcooperative.it). Il Servizio Civile avrà durata di 12 mesi e una retribuzione di 507,30 euro al mese per 25 ore alla settimana. Le cooperative del Consorzio Solco Ravenna impegnate nell'iniziativa sono: Progetto Crescita, La Pieve, Asscor e lo stesso Consorzio Solco. I volontari che sceglieranno di fare esperienza con i bambini affiancheranno le educatrici della scuola per l'infanzia asilo Azzaroli di Sant'Agata sul Santerno o quelle dell'asilo nido il Canguro di Ravenna. Sono disponibili in tutto due posti. Le attività principali saranno il supporto alle educatrici nelle attività quotidiane delle scuole come l'accoglienza, i pasti, le letture e i giochi da fare insieme. La cooperativa Asscor ha a disposizione dei volontari interessati all'esperienza con anziani quattro posti in diverse strutture: la Casa residenza Galla Placidia a Ravenna, il Centro diurno Sergio Ghinassi a Ravenna, la Casa residenza Giovannardi e Vecchi a Fusignano e la Casa residenza Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola. Anche qui si tratta di affiancamento al personale delle strutture, soprattutto alle animatrici impegnate nelle attività quotidiane con gli anziani. Assistenza alle persone disabili Sono in tutto 10 le posizioni disponibili per fare un'esperienza con le cooperative sociali (Progetto Crescita, La Pieve e Solco Ravenna) che si occupano di disabilità. I volontari verranno inseriti nello staff che gestisce i centri diurni e le case residenza di Ravenna del gruppo Solco, nello specifico: i centri diurni Arcobaleno e Centro Stampa; i centri residenziali S. Giuseppe, S. Marco, Villa Mori, Aquilone Isola e Lo Zodiaco; gli uffici di Solco; il centro occupazionale RicreAzioni e la comunità alloggio San Francesco. Infine l'agricoltura sociale: il Servizio Civile nelle cooperative sociali che svolgono attività di agricoltura sociale permette una doppia esperienza, imparare tecniche agronomiche e stare a contatto con persone fragili aiutandole nelle loro attività occupazionali. Grazie ai servizi della cooperativa La Pieve sono disponibili per questo tipo di tirocinio cinque posizioni: tre al Podere Ortinsieme a Russi, uno al centro diurno S. Antonio e uno al centro diurno S. Michele, entrambi a Ravenna.