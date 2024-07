Al Seisequioie si proietta “Veloce come il vento” e si beve buon vino

Al ristorante Seisequoie di via Faentina 255 il buon vino si sposa col cinema. Ed è “Veloce come il vento”, film con Stefano Accorsi, la proposta di Cinemadivino di questa sera. La trama ha appassionato molti, anche perché l’interpretazione da parte della protagonista femminile è risultata la definitiva consacrazione di Matilda De Angelis. Giulia De Martino (la De Angelis appunto) vive in una cascina nella campagna dell’Emilia-Romagna con il fratellino Nico. Sua madre se ne è andata, e suo fratello maggiore Loris (Accorsi), una leggenda dell’automobilismo da rally, è diventato tossicodipendente. Quando anche il padre di Giulia, che aveva scommesso su di lei come futura campionessa di Gran Turismo, la lascia sola, Giulia si trova a dover gestire lo sfratto incipiente, il fratellino spaesato e il fratellone avido

dell’eredità paterna. Ma la vera eredità dei De Martino è quella benzina che scorre loro nelle vene insieme al sangue e quel talento di famiglia, ostinato e rabbioso, per le quattro ruote. Il programma: dalle 19.30 cena, dalle 21 proiezione del film.

La serata è realizzata con il sostegno del Gruppo Caviro. In degustazione tre calici di vino Vingeti Romio, tra cui Novebolle Romagna DOC

Spumante (in versione bianco e rosato). Proposte gastronomiche a cura di Ristorante Seisequoie, Prenotazioni per Cinemadivino: 3665925251 da lunedì a venerdì.