Al Safari Ravenna è nata Jane, la cucciola di scimpanzè VIDEO

Dopo l’arrivo di Tom nel dicembre 2023, il Safari Ravenna comunica con orgoglio e commozione la nascita di Jane, secondo esemplare di scimpanzé nato in un giardino zoologico italiano, appartenente ad una delle sottospecie più minacciate in natura, quella verus, definita Western Chimpanzee (Pan troglodytes verus). Il nome scelto dal team del Safari Ravenna, vuole rendere omaggio a Jane Goodall, etologa e antropologa conosciuta in tutto il mondo per i suoi studi pionieristici sugli scimpanzé in natura

La gravidanza di Babsy, mamma di Jane, è stata scoperta il 9 ottobre 2024 dopo ave effettuato un test di gravidanza e rappresenta un evento decisamente eccezionale

Babsy, femmina dominante del gruppo, non si era ancora riprodotta. Il successo riproduttivo di questo esemplare comunica che il suo stato di salute psico fisico attuale è ottimale considerando la sua storia di vita. L’esemplare proviene infatti da un sequestro per detenzione non idonea che ne ha provocato uno stato di malessere che ha richiesto anni di intenso lavoro e l’impiego di un team dedicato che varia tra gli 8 e i 12 componenti e che ha consentito un recupero che oggi riteniamo essere praticamente avvenuto.