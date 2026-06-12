Al mare a Marina di Ravenna: attivo il servizio di noleggio

È stato inaugurato ieri pomeriggio e apre oggi a Marina di Ravenna il Welcome Hub Parco Marittimo dedicato alla mobilità sostenibile e al cicloturismo, nell’ambito del progetto europeo Footprints. Al parcheggio scambiatore di via Trieste è attivo il servizio di noleggio biciclette e assistenza leggera, con la possibilità di effettuare piccole riparazioni, gonfiaggio pneumatici e interventi rapidi, contribuendo a rafforzare l’offerta dedicata alla mobilità sostenibile lungo il litorale ravennate. È in gestione alla Cooperativa sociale San Vitale e si propone come un punto di riferimento fondamentale per chi sceglie di vivere il territorio in bicicletta e in modo sostenibile, affiancandosi al Food truck bottega romagnola che fornisce cibi e bevande sempre nell’area del parcheggio scambiatore.

“L’avvio di questo nuovo tassello a Marina di Ravenna segna un ulteriore passo del potenziamento dei servizi al parcheggio scambiatore, importante nella costruzione di una rete di servizi dedicati a un turismo sempre più sostenibile, accessibile e connesso al territorio. Si tratta di un presidio pensato per rafforzare l’intermodalità, la mobilità dolce e il cicloturismo, valorizzando il Parco Marittimo, le pinete, il rapporto con il mare e le esperienze all’aria aperta che caratterizzano il litorale di Ravenna - hanno sottolineato l’assessora alle Aree naturali Barbara Monti e l’assessore alle Politiche culturali e Turismo Fabio Sbaraglia -. Questo intervento si inserisce nel percorso del progetto europeo Footprints, attraverso il quale Ravenna sta sperimentando un modello di turismo partecipato e innovativo, capace di mettere in rete istituzioni, operatori e comunità locali, rafforzando al tempo stesso il posizionamento internazionale della città. L’obiettivo non è soltanto promuovere una destinazione, ma offrire ai visitatori un’esperienza autentica del territorio, costruita attraverso il patrimonio culturale, il paesaggio, le tradizioni e le relazioni con la comunità locale, favorendo una forma di permanenza più consapevole e sostenibile, vicina a un’esperienza di cittadinanza temporanea”.

Il Welcome Hub sarà attivo dal 12 giugno al 13 settembre 2026 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con orari differenziati tra inizio e piena stagione estiva: nei mesi di giugno e settembre l’hub sarà aperto dalle 8 alle 14 e dalle 15.30 alle 19, mentre nei mesi di luglio e agosto dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.