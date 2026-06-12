Al mare a Marina di Ravenna: attivo il servizio di noleggio

Ravenna
  • 12 giugno 2026
Al mare a Marina di Ravenna: attivo il servizio di noleggio

È stato inaugurato ieri pomeriggio e apre oggi a Marina di Ravenna il Welcome Hub Parco Marittimo dedicato alla mobilità sostenibile e al cicloturismo, nell’ambito del progetto europeo Footprints. Al parcheggio scambiatore di via Trieste è attivo il servizio di noleggio biciclette e assistenza leggera, con la possibilità di effettuare piccole riparazioni, gonfiaggio pneumatici e interventi rapidi, contribuendo a rafforzare l’offerta dedicata alla mobilità sostenibile lungo il litorale ravennate. È in gestione alla Cooperativa sociale San Vitale e si propone come un punto di riferimento fondamentale per chi sceglie di vivere il territorio in bicicletta e in modo sostenibile, affiancandosi al Food truck bottega romagnola che fornisce cibi e bevande sempre nell’area del parcheggio scambiatore.

“L’avvio di questo nuovo tassello a Marina di Ravenna segna un ulteriore passo del potenziamento dei servizi al parcheggio scambiatore, importante nella costruzione di una rete di servizi dedicati a un turismo sempre più sostenibile, accessibile e connesso al territorio. Si tratta di un presidio pensato per rafforzare l’intermodalità, la mobilità dolce e il cicloturismo, valorizzando il Parco Marittimo, le pinete, il rapporto con il mare e le esperienze all’aria aperta che caratterizzano il litorale di Ravenna - hanno sottolineato l’assessora alle Aree naturali Barbara Monti e l’assessore alle Politiche culturali e Turismo Fabio Sbaraglia -. Questo intervento si inserisce nel percorso del progetto europeo Footprints, attraverso il quale Ravenna sta sperimentando un modello di turismo partecipato e innovativo, capace di mettere in rete istituzioni, operatori e comunità locali, rafforzando al tempo stesso il posizionamento internazionale della città. L’obiettivo non è soltanto promuovere una destinazione, ma offrire ai visitatori un’esperienza autentica del territorio, costruita attraverso il patrimonio culturale, il paesaggio, le tradizioni e le relazioni con la comunità locale, favorendo una forma di permanenza più consapevole e sostenibile, vicina a un’esperienza di cittadinanza temporanea”.

Il Welcome Hub sarà attivo dal 12 giugno al 13 settembre 2026 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con orari differenziati tra inizio e piena stagione estiva: nei mesi di giugno e settembre l’hub sarà aperto dalle 8 alle 14 e dalle 15.30 alle 19, mentre nei mesi di luglio e agosto dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.

Come si noleggia

Le modalità di noleggio seguiranno il sistema già adottato dalla Velostazione, con tariffe differenziate in base alla durata del servizio. Sarà possibile noleggiare biciclette classiche (muscolari) a partire da 8 euro per tre ore fino a 50 euro per tre giorni, mentre le biciclette elettriche, disponibili a Marina di Ravenna solo su prenotazione, avranno costi da 15 euro per tre ore fino a 95 euro per tre giorni. Al momento del ritiro sarà richiesta una caparra, pari a 50 euro in contanti per le biciclette classiche e a 250 euro tramite carta di credito per le biciclette elettriche, che naturalmente sarà restituita, al momento della riconsegna.

Le prenotazioni potranno essere effettuate via e-mail all’indirizzo info@velostazione.ra.it oppure telefonicamente ai numeri 345 7187028 e 342 7547971, numero dedicato anche all’officina mobile. In questa prima fase saranno disponibili principalmente biciclette classiche, mentre per esigenze specifiche e ulteriori tipologie di mezzi sarà possibile consultare il sito www.velostazione.ra.it.

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