Airbag difettoso, centinaia di possessori ravennati di Citroen fermi in attesa della sostituzione

RAVENNA - L’airbag è difettoso, il malfunzionamento può portare conseguenze anche letali, è assolutamente necessario fermare l’automobile. Questo in sintesi il messaggio che oltre un centinaio di automobilisti della provincia di Ravenna si sono visti recapitare, tramite raccomandata, a inizio giugno. A raccontarci quanto avvenuto è una signora di Fosso Ghiaia che possiede una Citroen DS3 e si trova in seria difficoltà: «La lettera è arrivata lo scorso 2 giugno dalla casa automobilistica Citroen – racconta -. Abbiamo immediatamente fermato l’auto, che è utilizzata da mia figlia per recarsi al lavoro a Ravenna. È iniziato un vero e proprio calvario, perché la lettera dà indicazioni che non ci hanno permesso di risolvere il problema. C’era scritto di inserire, tramite la lettura di un QR code, i nostri dati e che dopo la registrazione avremmo ricevuto una e-mail con un codice per prendere appuntamento per la sostituzione del pezzo difettoso. Purtroppo noi, come tante altre persone, non abbiamo ricevuto alcun codice. Non sapevamo cosa fare, per cui ci siamo attivati in completa autonomia con le concessionarie del luogo. Ci siamo messi in lista d’attesa a di Forlì per avere l’auto sostitutiva, pagando una franchigia di parecchi euro. Dopo una decina di giorni di attesa, nel corso dei quali ci siamo rivolti a Federconsumatori, finalmente siamo entrati in possesso di un’auto sostitutiva che però potremo usare solo per 28 giorni. La concessionaria ha precisato che era una misura “per poter accontentare tutti”, visto che le richieste sono tantissime. In questi giorni mia figlia usa il mezzo sostitutivo ma ci chiediamo cosa succederà a metà luglio. Se nel frattempo l’airbag non sarà messo in sicurezza, non avremo nemmeno un’auto e mia figlia dovrà inventarsi qualcosa per andare al lavoro. Stiamo aspettando il codice per la sostituzione del pezzo difettoso, ma sappiamo che c’è chi è in attesa da mesi».

La Federconsumatori della provincia di Ravenna ha ricevuto decine di segnalazioni da parte cittadini che hanno problemi del tutto simili a quelli della signora di Fosso Ghiaia: «In Italia ci sono decine di migliaia di auto con questo problema – spiega Vincenzo Fuschini, presidente provinciale dell’associazione di consumatori -. La Citroen ha scritto a migliaia di automobilisti informandoli del difetto e che avrebbe sostituito gratuitamente il pezzo difettoso. Il grande problema è la disponibilità dei pezzi di ricambio che devono arrivare dall’Asia. La ditta produttrice degli airbag è infatti giapponese, si chiama Takata. Il difetto riguarda la Citroen come altri importanti marchi automobilistici. La necessità di intervenire su migliaia di veicoli rende tutto molto complicato, anche per il reperimento delle auto sostitutive da parte dei concessionari. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni perché le persone rimangono all’improvviso senza la disponibilità dell’auto. Noi consigliamo di aprire una vertenza con una lettera di costituzione in mora, in modo che si possa prendere un’auto a noleggio e poi si chieda il rimborso. Molti cittadini però non sono propensi ad anticipare una simile spesa per cui rinunciano a procedere».

Fuschini solleva anche un problema di sicurezza: «Chi rimane senza auto spesso si rivolge a parenti e amici, ma c’è anche chi non ha questa disponibilità. Non escludiamo che in circolazione ci siano auto non a norma, ma le persone in questo modo incorrono in un grave pericolo anche perché il test elettronico non riesce a rilevare quali siano gli airbag difettosi. L’auto può essere messa in sicurezza solo con la sostituzione del pezzo difettoso. Come Federconsumatori abbiamo chiesto l’intervento del Governo, che sta latitando. Il ministero dei Trasporti non ha preso alcuna posizione per cui le auto con questo difetto possono tranquillamente circolare con un grave rischio personale e anche per l’assicurazione, che non sappiamo cosa possa coprire in caso di sinistro».