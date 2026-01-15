“Ai lidi di Ravenna multe e soste fruttano 2,4 milioni di euro”: Lpr presenta i conti

Un tesoretto da quasi 2,4 milioni di euro. Tanto fruttano alle casse del Comune di Ravenna multe e sosta a pagamento nei nove lidi balneari. A decidere di fare i conti, presentati questa mattina alla stampa, è Lista per Ravenna, dopo le dichiarazioni del presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli, sulla flessione del 15%-20% nella stagione estiva di presenze e fatturato. Come spiegano Alvaro Ancisi e Gianfranco Spadoni, “di fronte alle cause molteplici di questa perdita di valore, l’attenzione critica dei cittadini si è soffermata in particolare sulle maggiori restrizioni introdotte agli accessi e alla sosta veicolare”.