Affitti, i proprietari “fuggono” dal canone concordato

RAVENNA - Prove tecniche di accordo tra le associazioni di proprietà immobiliari e i sindacati, per evitare che la tendenza continui a indirizzarsi verso i contratti di affitto liberi, più che a quelli a canone concordato, a discapito delle famiglie, ma anche degli studenti universitari fuorisede, che incontrano sempre più difficoltà a trovare dove vivere a Ravenna a costi calmierati.

Le parti, però, al momento sono ancora distanti, e non è escluso che in futuro vengano coinvolte le istituzioni per cercare una soluzione che possa soddisfare sia i proprietari degli immobili, sia gli affittuari. Il tutto in un periodo storico in cui la città sta diventando sempre più a misura di universitari, con la previsione nei prossimi anni di una crescita ulteriore di richieste per unità abitative con affitti agevolati.

Per riuscire a sciogliere questo nodo sarà però fondamentale, soprattutto per i proprietari di case e appartamenti, rivedere l’accordo sul canone concordato, fermo al 2018 e considerato da questi troppo poco remunerativo.

