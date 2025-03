Adescavano i clienti online vendendo prestazioni sessuali con un’escort e poi li rapinavano

RIOLO TERME. Alle prime luci dell’alba di ieri, i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Parma, arrestando un pregiudicato di origine straniera, che dovrà scontare una pena per quasi due anni di reclusione, dopo aver ricevuto una condanna per rapina e utilizzo indebito di strumenti di pagamento.

L’uomo aveva sviluppato una particolare tecnica per mezzo della quale, servendosi di un noto sito di incontri on line, adescava clienti che prendevano appuntamenti per ottenere una prestazione sessuale a pagamento con una giovane ragazza.

Il modus operandi era sempre lo stesso: i clienti venivano ricevuti all’interno di un appartamento utilizzato per lo scopo e, la donna di turno, si faceva consegnare anticipatamente il denaro per la prestazione, accompagnando l’uomo all’interno di una camera da letto. A questo, punto entravano in scena i complici, che minacciando e intimidendo la vittima, si facevano consegnare il bancomat e/o la carta di credito, con il relativo codice pin.

L’arrestato, quindi, dopo aver lasciato il cliente in “consegna” ai complici, si recava presso uno sportello bancomat per effettuare dei prelievi fraudolenti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Ravenna.