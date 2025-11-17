Addio alle gemelle Kessler: nel 2012 ricevettero il “Guidarello” a Ravenna

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. Nel 2012 le due icone dello spettacolo e della tv furono premiate a Ravenna con il premio Guidarello. La notizia della loro morte è stata riferita dall’agenzia di stampa Dpa. Le due gemelle avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera.

Alice ed Ellen si sono spente insieme nella loro abitazione, dove vivevano l’una accanto all’altra, in due appartamenti confinanti, separati solo da una parete scorrevole. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” aveva dichiarato anni fa Alice Kessler a Bild. “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti”. La loro volontà era essere conservate anche insieme alle ceneri del loro cagnolino Yello.

Secondo la Bild, le gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania