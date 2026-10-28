Addio a Renato Spighi, pioniere del tennis cervese

CERVIA - Lo sport, ma anche la società civile cervese, piange la scomparsa di Renato Spighi. E’ una grave perdita per tutta la città perché Spighi è stato protagonista negli ultimi anni su più fronti. E’ stato un vero pioniere dello sport, perché nel 1980 ha contribuito a fondare, insieme ad altri amici, la sezione tennis della Polisportiva 2000 Cervia, favorendo la costruzione dei primi campi. Nel cartellone che campeggia fuori dal Circolo si legge testualmente: “Quartiere Malva Nord Centro Sportivo Pol.2000 Calcio-Tennis, fondatore Renato Spighi”. Dipendente comunale ha aperto, grazie come detto all’aiuto di amici e volontari, nel Luglio 1980 la Polisportiva 2000 Tennis.

Tutto ebbe inizio con un campo all’aperto in terra rossa, un chiosco della piadina ad uso ufficio e un tavolino per il ritrovo degli amanti del marafone.

Ad agosto dello stesso anno venne costruito un secondo campo e nell’inverno del 1982, con l’aiuto dei residenti e di una ditta locale, si illumina il primo campo. Nel 1986 iniziano i primi lavori per la costruzione del circolo, con la nascita di spogliatoi e un piccolo bar, lo storico Torneo del Turista nasce nel luglio del 1982 con 90 iscritti e la celebre bevanda “Bicoz” ideata da Spighi. Da un’idea portata avanti con convinzione e determinazione è nato uno straordinario movimento sportivo, culminato in questi anni con l’organizzazione, sui campi della Polisportiva 2000 Cervia, del Challenger Atp 50.

Giuseppe “Renato” Spighi è scomparso ieri all’età di 86 anni, i funerali si svolgeranno giovedì alle 15, previsto un corteo laico che passerà anche davanti alla Polisportiva 2000 prima di dirigersi verso Ravenna per la cremazione. Come detto questo visionario dirigente sportivo è stato anche un dipendente comunale, sempre impegnato nel sociale nel volontariato. Il presidente della Polisportiva 2000 Cervia, Maurizio Tappi, esprime anche a nome dei soci, profondo cordoglio.