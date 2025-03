Addio a Gaetano Gentile, il cordoglio della Cassa di Ravenna: “Protagonista della crescita del gruppo”

Cassa di Ravenna in lutto per la scomparsa a 91 anni di Gaetano Gentile, socio e membro dell’organo di indirizzo. Profondamente legato al suo territorio, Gentile ha ricoperto anche i ruoli di consigliere comunale, assessore comunale e consigliere provinciale. Così il presidente Antonio Patuelli: “Il Gruppo Cassa di Ravenna ha sempre apprezzato le grandi capacità culturali, professionali e umane, l’intransigenza morale e il grande impegno che per decenni ha profuso nel Gruppo, molto a lungo anche come Presidente del Collegio Sindacale della Cassa. Non dimenticheremo - ha sottolineato Patuelli - la grande passione civile e la lealtà di Gaetano Gentile che è stato uno dei protagonisti della crescita della Cassa e del suo Gruppo Bancario privato ed indipendente”.