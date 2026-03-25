Addio a Claudio Santini, decano dei giornalisti dell’Emilia-Romagna

E’ morto questa mattina a Bologna, Claudio Santini, decano dei giornalisti di Bologna: era malato, dopo un periodo di ricovero era tornato a casa dove si è spento all’età di 89 anni. Nato a Ravenna il 21 febbraio 1937 e bolognese d’adozione, a fine anni ‘50 ha iniziato l’attività giornalistica al “Resto del Carlino”, prima alla redazione di Ravenna quindi a Bologna in cronaca, poi inviato. Specialista in “giudiziaria”, ha seguito gran parte delle più vicende processuali dal 1968 al 1990. Fino al 2018 è stato docente di Deontologia professionale al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna. Dal 1995 al 2004 è stato presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna. Dal 2004 al 2007 ha fatto parte del Consiglio nazionale dell’Odg, dell’Esecutivo nazionale e della Commissione Cultura. Poi ruoli nel Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine Emilia-Romagna e alla Formazione della Fondazione dell’Ordine regionale.