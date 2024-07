Accoltellato a morte durante la lite a Ravenna, torna libero Iadicicco

Torna libero Mario Antonio Iadicicco, il 62enne accusato dell’omicidio di Christian Battaglia, morto a 47 anni al termine di una tragica lite culminata con una coltellata fatale in via Cura, in pieno centro città. Iadicicco si trovava agli arresti domiciliari, dopo un primo periodo trascorso in carcere. Giovedì il Tribunale del Riesame ne ha disposto la liberazione avvallando il ricorso del difensore dell’imputato, l’avvocato Francesco Furnari.

