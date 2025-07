Accoltellamento in centro, sanguinante entra in un bar per prendere un coltello. Caccia all’aggressore

Accoltellamento in centro a Ravenna, poco dopo le 20. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti in seguito alla segnalazione di un uomo sanguinante. Secondo una primissima ricostruzione il ferito, dopo essere stato colpito, sarebbe entrato in un locale del centro cercando di impossessarsi di un coltello, forse per vendicarsi. Allontanato da una delle bariste, l’uomo si è poi allontanato, prima di essere rintracciato poco dopo in fondo a via Cavour. Al momento sono in corso le ricerche dell’aggressore.