Abusi sulle nipoti. Lo zio nega: «Erano solo abbracci»

Ha negato tutto, sostenendo di non avere mai dormito con le nipoti, né di averle mai molestate sessualmente. Al massimo - a suo dire - le avrebbe abbracciate. Le accuse di cui invece deve rispondere un uomo di 40 anni, zio acquisito di due sorelle all’epoca dei fatti minorenni, raccontano però tutt’altra storia; quella di un contesto familiare particolare, sul quale non è possibile soffermarsi sui dettagli proprio per tutelare le vittime, la più piccola delle quali - stando a quanto contestato dal pm Silvia Ziniti - tentò più volte di togliersi la vita in seguito ai trauma subito fin da piccola. Circostanza che ha portato anche all’accusa di istigazione al suicidio. Ieri l’imputato ha avuto l’occasione di raccontare la sua “verità” davanti al collegio penale presieduta dal giudice Cecilia Calandra (a latere Federica Lipovscek e Cristiano Coiro).

L’articolo integrale sul Corriere Romagna, in edicola