“A Ravenna servono almeno 150 posti accreditati nelle case di riposo”

RAVENNA – A Ravenna ci sono almeno 150 famiglie che oggi si trovano a pagare l’intera retta, circa 3.000 euro al mese, per un proprio caro ospitato in una struttura per anziani non autosufficienti. Il motivo? La mancanza di posti accreditati nelle Rsa cittadine e delle relative coperture regionali che consentirebbero di dimezzare i costi. A denunciare questa situazione è Daniele Perini, candidato al Consiglio comunale con la lista Ama Ravenna, parte della coalizione di centrosinistra.

«Sono tante le famiglie in difficoltà – spiega Perini – perché la pensione dell’anziano non basta a coprire interamente l’importo richiesto. Basterebbe allineare il numero dei posti accreditati a quello di altri territori della regione per superare un divario che penalizza Ravenna». Il confronto con le altre città emiliano-romagnole, infatti, è impietoso: Ravenna ha la percentuale più bassa di posti letto accreditati per la residenzialità anziani, solo il 43%. Anche per quanto riguarda le strutture CRA, la percentuale ravennate si ferma al 16%, in netto svantaggio rispetto ad altri capoluoghi. Nel semiresidenziale, Ravenna registra un tasso di accreditamento dell’82%, mentre Rimini e Riccione toccano il 91%. E all’interno della stessa provincia, il divario è evidente: se Ravenna ha l’87% di posti accreditati, comuni come Russi e Cervia raggiungono il 100%.