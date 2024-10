A Ravenna inaugura il nuovo Store Creo Kitchens

Si amplia l’offerta del Gruppo Lube in Emilia Romagna. Lunedì 30 settembre infatti è stato inaugurato un nuovo Store Creo Kitchens a Ravenna. E in occasione del taglio del nastro, per tutta la settimana sono previste promozioni uniche riservate alla clientela.

Nello spazio espositivo di 150 mq, caratterizzato da un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand Creo. “Tra i diversi modelli in esposizione Smart , Tablet e Jey Feel la cucina elegante, funzionale e bella per stile e qualità. Design 100% Made in Italy per un modello che delinea il suo carattere e che si esprime nelle superfici materiche e nei suoi colori assolutamente di tendenza – spiega una nota – mentre per gli amanti di un genere più contemporary ma sempre dinamico e giovane in esposizione il modello Contempo dove funzionalità ultra moderna e stile dal gusto più classico sono in perfetto equilibrio. Il tocco di classe sta nella sua forma, elegante ed accurata”. A servizio della clientela nello store è a disposizione una squadra composta da due addetti qualificati per la progettazione, il rilievo delle misure e il montaggio.