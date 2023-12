A Ravenna impedito all’Anpi di deporre la corona nel giorno della celebrazione della Liberazione della città. Il sindaco: «Grave errore». Fratoianni porta il caso in Parlamento

“A Ravenna nel giorno che celebra la liberazione della città dai nazifascisti è stato impedito all’Anpi di deporre la sua corona. Non era mai successo. Pare che la motivazione sia un nuovo cerimoniale voluto dal governo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Nel frattempo a Genova - prosegue il leader di SI - vorrebbero stanziare quasi due milioni di euro per restaurare anche un sacrario dei caduti della Repubblica di Salò. A denunciare i due episodi in queste ore è il Presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. Ci auguriamo che nel primo caso si sia trattato solo di un (peraltro inspiegabile) errore e che per quanto riguarda Genova si tratti di un malinteso. Ma se non fosse così qualcuno dalle parti del governo dovrà risponderne in Parlamento. Se a destra qualcuno pensa di riscrivere la storia del nostro Paese in questo modo- conclude- si sbaglia di grosso”.

L’intervento del sindaco De Pascale: «Grave errore, non accadrà mai più»

“Questa mattina, in occasione della cerimonia di celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione di Ravenna, non è stato permesso all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di deporre la corona in onore dei caduti, contestualmente a quella del Comune di Ravenna, insieme a me, al prefetto e al direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, come avviene tutti gli anni. Non so come questo sia potuto accadere, ma è oggettivamente un grave errore e, al di là delle responsabilità e delle motivazioni, che accerterò di persona, posso garantire che un episodio del genere non succederà mai più.

Personalmente, appena mi sono reso conto di ciò che era successo, ho voluto depositare insieme ad Anpi la corona in onore dei caduti. Ci tengo a sottolineare come l’Anpi rappresenti una realtà imprescindibile e di assoluta centralità per la nostra comunità, per la sua preziosa e costante attività di valorizzazione e promozione della memoria e del patrimonio storico-culturale dell’antifascismo e della Resistenza. A riprova di ciò, proprio questa mattina i 18 Comuni della Provincia di Ravenna hanno sottoscritto insieme all’Anpi il primo protocollo d’intesa territoriale in Italia dedicato all’80° anniversario della Liberazione”.