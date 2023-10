A Ravenna è Borghese-mania: caccia allo chef di “Quattro ristoranti” per un selfie

Il caso ha voluto che l’odore dei fertilizzanti giungesse in città proprio il giorno in cui c’è stato il primo ciak della sfida del programma, in onda su Sky, “Quattro Ristoranti”. Alessandro Borghese ha fatto nella mattinata di ieri la sua comparsa in via Pellegrino Matteucci, dove si è girato il primo round della trasmissione. I curiosi si sono accalcati di fronte alla Bottega di Felice. I tentativi di depistare i ravennati sono andati a vuoto visto che, intorno a mezzogiorno, una piccola folla si è raccolta davanti al ristorante.

Alessandro Borghese è ormai una star della televisione e i suoi fan non hanno voluto perdere l’occasione di incontrarlo. Giovani e meno giovani hanno atteso pazientemente l’opportunità di vedere di persona lo chef e magari strappargli un selfie. La zona di fronte al ristorante è stata temporaneamente interdetta al traffico per permettere di girare le scene all’interno e all’esterno.

Sull’esito del pranzo non emergono indiscrezioni. Oggi ci sarà una nuova caccia alla troupe per intercettare i protagonisti del programma. Di certo, la venuta di “Quattro Ristoranti”, programma giunto alla nona stagione, ha suscitato grandissimo interesse in città. Il format proposto da Borghese rappresenta anche un’ottima cartolina in chiave turistica. Rimane il rammarico che proprio ieri i fertilizzanti abbiano rovinato l’atmosfera. L’odore non è passato inosservato ai turisti in visita ai monumenti. In molti hanno anche chiesto da dove arrivasse l’odore. La speranza è che l’aria cambi e che le indicazioni del Comune abbiano effetto.