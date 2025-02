A Ravenna apre Jysk, la risposta danese all’Ikea. Offerte di lavoro e sconti per l’inaugurazione

La risposta danese all’Ikea apre a Ravenna. Venerdì 14 febbraio in via Faentina 147 verrà infatti inaugurato il 97° negozio Jysk in Italia, l’ottavo in Emilia-Romagna. Il giorno di San Valentino, in occasione della festa degli innamorati, nello store Jysk (si pronuncia iusk) si possono scoprire tutte le novità della collezione Nordic Mood, con mobili, materassi e accessori per la casa e il giardino in stile nordico. Diverse anche le posizioni lavorative ricercate (di vice deputy manager e sales assistant). Inoltre in occasione dell’apertura è stata organizzata una vendita straordinaria fino al 19 febbraio con sconti fino al 70%.