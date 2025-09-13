A Marina di Ravenna la festa nazionale del Popolo della Famiglia, fra vip e militanti

Serata politica in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna per la Festa nazionale del Popolo della Famiglia, che ha richiamato un pubblico numeroso e ospiti di rilievo del panorama politico e culturale italiano. Il programma ha visto sul palco Manuela Bresciani, coach Barbara Carità, Michela Morellato e Donatella Zaccagnini Romito, con un collegamento speciale con il generale Roberto Vannacci.

Successivamente sono intervenuti il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, il consigliere regionale Gianluca Zattini, il consigliere comunale ravennate Gianfranco Spadoni, Giorgio Gorza, Alvaro Ancisi, Paolo Gambi e Yuri Abdula.

Nella seconda parte della serata le interviste di Eleonora Tomassi a Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, e al duo composto da Marco Rizzo (coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare) e Mirko De Carli, portavoce nazionale del PdF.

A condurre e moderare i momenti di confronto anche il giornalista Enzo Spatalino, storica firma della stampa nazionale.