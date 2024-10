A fuoco il tetto di una casa a San Pietro in Vincoli

In casa non c’era nessuno. Ma dall’esterno il fumo dell’incendio non è certo passato inosservato, facendo scattare subito l’allarme. Ben quattro mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 13.30 di oggi a San Pietro in Vincoli, dove si è sviluppato un rogo nel tetto di un’abitazione indipendente che si affaccia lungo via Gambellara. Le fiamme hanno distrutto l’impianto fotovoltaico che si trovava sulla sommità dell’abitazione, danneggiando gravemente anche il tetto in legno. Impegnati per domare il rogo i vigili del fuoco, intervenuti con l’autobotte, la botte, l’autoscala e con il furgone con le bombole. In supporto è giunta sul posto anche una squadra da Cesenatico. I carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno invece provveduto a chiudere la strada principale del paese per consentire ai pompieri di intervenire in sicurezza.