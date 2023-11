A Cervia segnaletica e un trekking urbano per la villa di Grazia Deledda

Non ci sarà più bisogno di effettuare una caccia al tesoro per chi vuole raggiungere Villa Caravella, la dimora appartenuta a Grazia Deledda, la premio Nobel per la letteratura che dal 1920 al 1935 ha trascorso le sue estati a Cervia, facendone il suo amato ‘buen retiro’. Dopo la targa storica, inaugurata il giorno di Ferragosto, arriva la segnaletica stradale e il villino esce definitivamente dall’anonimato. Domenica 26 novembre, un trekking urbano, promosso dall’Associazione ‘Grazia Deledda, una Nobel a Cervia’ e inserito nel calendario delle iniziative OFF del Festival ‘L’Eredità delle donne’ di Serena Dandini dedicato quest’anno alle ‘Madri della patria’, inaugura i segnali turistici che come le briciole di Pollicino indicano la strada da seguire per raggiungere il villino, in via Cristoforo Colombo 65. La casa ‘color biscotto’ ha mantenuto l’aspetto esterno originario, ma non è facile da trovare circondata com’è da edifici più alti e dalle auto parcheggiate.