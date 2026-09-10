11 settembre, un baritono di Brisighella rende omaggio ai vigili del fuoco di New York

BRISIGHELLA. L’Emilia-Romagna rende omaggio ai Vigili del fuoco morti nell’attentato dell’11 settembre alle Torri Gemelle. Quest’anno ricorrono i 25 anni dall’evento che ha cambiato le sorti del mondo e per l’occasione a New York è in programma un breve tour del pianista e baritono ravennate Raffaello Bellavista. L’iniziativa, sostenuta dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Regione. Alcuni concerti saranno anche l’occasione per raccogliere fondi in favore della FDNY Foundation, l’associazione no profit del dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, e per la National Fallen Firefighters Foundation, che opera per la memoria dei pompieri caduti in servizio e per supportare le loro famiglie. Morirono in tutto 343 vigili del fuoco durante i soccorsi al World Trade Center, di cui molti di origine italiana. Sebbene non esistano cifre ufficiali, si stima che nel complesso furono oltre 200 le vittime di origine italoamericana nell’attentato alle Torri Gemelle, tra soccorritori e civili. Tra chi si è impegnato a salvare più vite possibili quell’11 settembre c’era anche Luigi Cacchioli un Vigile del fuoco di origini emiliano-romagnole, precisamente di Borgo Val di Taro. Un motivo in più, spiega il presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Matteo Daffadà, per sostenere questa iniziativa. “Sono tanti i fili che ci legano al mondo e tanti emiliano-romagnoli fanno del bene anche in altri Paesi”, chiosa la vicepresidente Elena Ugolini.

Il tour di Raffaello Bellavista prenderà il via giovedì 7 ottobre a New York nella City Hall in occasione dell’Italian Heritage, la rassegna di iniziative dedicate alla promozione della cultura e della storia italo-americana. Proseguirà poi venerdì 9 ottobre a Long Island, al ristorante Il Bacco, dove alle 19 è in programma una cena per la raccolta fondi in favore dei vigili del fuoco caduti in servizio e le loro famiglie. Sabato 10 ottobre il cantante di Brisighella farà poi tappa in Connecticut, alla Stony Creek Quarry, la cava dove è stato costruito tra l’altro il basamento della Statua della Libertà e dove sarà realizzata una statua commemorativa per il 25esimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle. Mercoledì 14 ottobre Bellavista tornerà poi a New York per una messa in onore dei vigili del fuoco di New York nella cattedrale di St. Patrick. Il tour si concluderà infine venerdì 16 ottobre a Washington D.C., con un’esibizione all’Italian Press Club. “È per me un grandissimo onore portare oltreoceano la nostra identità culturale- commenta l’artista- in qualità di pianista e cantante d’opera, ho l’opportunità di rappresentare l’essenza stessa dell’Italian Heritage”. Bellavista proporrà anche un brano inedito composto per l’occasione in memoria delle vittime e dei soccorritori.