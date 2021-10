Ravenna, Vladi il vampiro come omaggio del museo per Halloween

In occasione della notte più “paurosa” dell’anno i Servizi educativi del Museo Nazionale di Ravenna hanno preparato una piccola sorpresa dedicata ai giovani visitatori, che può essere presa gratuitamente domenica 31 ottobre dal cancello su Via San Vitale 17 dalle ore 19 e fino a esaurimento scorte. All’interno della busta, oltre alle istruzioni per realizzare un piccolo “origami” a tema, c’è una delle simpatiche avventure di Vladi il Vampiro, che come tutte le altre #favolealmuseo ha una versione video sul canale Youtube dalla Direzione.

Da domenica 21 novembre poi sarà possibile vivere dal vivo le divertenti favole del Museo e partecipare ai laboratori mensili gratuiti di “DoPo vieni al Museo”. I racconti della serie “Un vampiro al Museo” e tutte le #favolealmuseo sono state create appositamente per far conoscere collezioni e oggetti del Museo Nazionale di Ravenna.