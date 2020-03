Ravenna, i vincitori del Campionato d’inverno di vela

RAVENNA. Circa una novantina di barche ha partecipato alla 38esima edizione del Campionato d’inverno del Ravenna Yacht Club, il più affollato d’Italia, in programma dal 10 novembre al 23 febbraio. A differenza di passate edizioni il tempo è stato clemente, anche se l’alta pressione, che spesso ha accompagnato le giornate delle regate, ha mantenuto l’intensità del vento sempre su livelli bassi. Alla fine si sono svolte otto prove.

«In effetti», ammette Franco Costa, direttore sportivo del Ravenna Yacht Club, «si è regatato quasi sempre in condizioni di vento leggero e tempo soleggiato. Il clima non è stato “feroce” come temperatura. In un’occasione però la nebbia ha reso la regata impegnativa perché impediva la visibilità delle boe e quindi si è navigato con una rotta stimata mettendo in risalto le qualità dei navigatori».

Come consuetudine, il campionato è stato un appuntamento importante per i velisti del Ravennate, ma alcune barche e alcuni regatanti sono arrivati anche da lontano (persino dal Lago di Garda o da Milano). Fra addetti alla sistemazione delle boe, giudici, segreteria, cucina e tutte le altre attività necessarie per mandare in scena l’evento, hanno lavorato almeno 25 persone ogni domenica di regata. Alla presidenza del comitato di regata si sono avvicendati Giampaolo Tugnoli ed Ettore Bonaguri. La presidente del comitato proteste è stata invece Anna Crotti.

La premiazione è prevista nel corso di una serata in programma sabato 28 marzo al ristorante La Campaza.

Ecco intanto i risultati principali (le classifiche complete su https://www.ravennayachtclub.com/campionato-invernale-di-marina-di-ravenna/ ).

Open Golf: 1. Shear Terror, 2. Irina, 3 Giù giù nel vento.

Open Fox Trot: 1. Fragolina, 2. Again, 3. Champagne.

Open Echo: 1. Intrepid Witz, 2. Lo Re, 3. Lunica.

Open Delta: 1. Overall, 2. Malafemmina 2, 3. Antidoto.

Open Charlie: 1. Allegrissima, 2. Spirit, 3. Little Baby.

Open Bravo: 1. Mr Hyde, 2. Guastafeste, 3. Peter Pan.

Open Melges 24: 1. Wayset, 2. Wadadli, 3. Corto Maltese.

Vg regata Delta: 1. Rosa Velata, 2. Penelope.

Vg crociera Hotel: 1. Chissà, 2. Stella dell’est, 3 Linea d’ombra.

Vg crociera Golf: 1. 1 Woodpecker, 2. Bugs Bunny, 3. Brasadella.

Vg crociera Fox Trot: 1. Apache, 2. Bruda, 3. Red Rose.

Vg crociera Echo: 1. Moyito, 2. B-side, 3. Mediteran.

Vg crociera Delta: 1. Gea Solea, 2. Alladin, 3. Agapimu II.

Vg crociera Charlie: 1. Caccola, 2. Horus, 3. Sophie.

Open 650: 1. Mira, 2. Janaina, 3. Morbihan.

ORC1: 1. Shear Terror, 2. Irina, 3. Giù giù nel vento.

ORC2: Malafemmina 2, 2. Lo Re, 3. Overall.

ORC4: 1. Yankee, 2. Melagodo, 3. Allegrissima.

ORC 4 Minialtura: 1. Wayset, 2. Wadadli, 3. Corto Maltese.

ORC 3 Gruppo Giallo: 1. Blu Ciel, 2. Alladin, 3. Rosa velata.

Generale overall open partenza 1 open compenso open: 1. Shear Terror, 2. Irina, 3. Giù giù nel vento, 4. Intrepid Witz, 5. Fragolina, 6. Lo Re, 7. Overall, 8. Again, 9. Mr Hyde, 10. Malafemmina 2.

Generale overall open partenza 2 gruppo giallo compenso open: 1. Apache, 2. Moyito, 3. Mira, 4. Woodpecker, 5. Janaina, 6. Bugs Bunny, 7. B-side, 8. Bruda, 9. Red Rose, 10. Brasadella.

Generale overall ORC partenza 1 open compenso ORC: 1 Shear Terror, 2. Irina, 3. Giù giù nel vento, 4. Overall, 5. Wayset, 6. Malafemmina 2, 7. Lo Re, 8. Corto Maltese, 9. Wadadli, 10. Lunica.

Generale overall ORC partenza 2 gruppo giallo compenso ORC: 1. Blu Ciel, 2. Alladin, 3. Rosa velata.

Generale overall altura partenza 1 open compenso ORC: 1. Shear terror, 2. Irina, 3. Giù giù nel vento, 4. Overall, 5. Malafemmina 2, 6. Lo Re, 7. Lunica, 8. Karma, 9. Yankee, 10. Bloom 3.

Generale overall altura partenza 2 gruppo giallo compenso ORC: 1. Blu ciel, 2. Alladin, 3. Rosa velata.

Generale overall minialtura partenza 1 open compenso ORC: 1. Wayset, 2. Wadadli, 3. Corto Maltese.