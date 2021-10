Ravenna, via Zirardini diventa una galleria a cielo aperto

RAVENNA Una piccola galleria d’arte a cielo aperto in pieno centro storico. Questo è uno dei primi atti deliberati dalla nuova giunta De Pascale. Sarà organizzata in via Zirardini, caratteristica strada del centro storico che collega piazza dell’Aquila a via Pasolini. Lungo quello che è uno stretto vicolo poco più che pedonale, corre un muro lungo il quale vengono affissi i cartelloni pubblicitari.



Il Comune ha deciso di togliere quegli spazi (14 in tutto) dalla disponibilità di Ravenna Entrate – che gestisce appunto le affissioni a pagamento per conto di Palazzo Merlato – e gestirla direttamente. Viene quindi resa strutturale e permanente l’esperienza partita durante Dante Plus, quando sono stati affissi, grazie all’applicazione gratuita Aria The AR Platform, manifesti che si “animavano” nel modo della realtà aumentata. Bastava inquadrarli con lo smartphone. Secondo quanto si legge nella delibera, 21mila persone hanno utilizzato l’app.

La campagna di affissioni in via Zirardini era di fatto un’estensione della mostra Dante Plus 700 (visibile ad ingresso libero fino al 5 settembre) alla Biblioteca Oriani, progetto iedeato da Marco Miccoli di Bonobolabo. Ora via Zirardini continuerà ad essere utilizzata a fini turistici. «L’Amministrazione – si legge nell’atto della giunta – intende promuovere la città di Ravenna ed il suo territorio come destinazione turistica, potenziando la comunicazione attraverso la promozione di campagne di affissioni e immagini, con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse turistico». Si partirà dal primo gennaio prossimo, con la sperimentazione di un anno.